Журналистку Екатерину Барабаш объявили в розыск из-за неявки в суд

Обвиняемую в распространении фейков Екатерину Барабаш объявили в розыск

Российские правоохранительные органы объявили в розыск признанную иноагентом журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

По данным источников издания, в настоящее время местонахождение Барабаш неизвестно.

31 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, и направила материалы в суд.

По версии следствия, Барабаш создала и администрировала аккаунт в соцсети, деятельность которой была признана запрещенной на территории РФ. Там она в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023-го распространила три материала, содержащих фейки про Российскую армию, под видом достоверной информации.