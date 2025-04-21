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18:58, 21 апреля 2025Силовые структуры

Журналистку Екатерину Барабаш объявили в розыск из-за неявки в суд

Обвиняемую в распространении фейков Екатерину Барабаш объявили в розыск
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Российские правоохранительные органы объявили в розыск признанную иноагентом журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

По данным источников издания, в настоящее время местонахождение Барабаш неизвестно.

31 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, и направила материалы в суд.

По версии следствия, Барабаш создала и администрировала аккаунт в соцсети, деятельность которой была признана запрещенной на территории РФ. Там она в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023-го распространила три материала, содержащих фейки про Российскую армию, под видом достоверной информации.

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