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22:27, 22 апреля 2025Бывший СССР

Арестович призвал Киев отказаться от территориальных претензий на четыре региона

Арестович призвал Киев отказаться от территорий, вошедших в состав РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Арестович

Алексей Арестович . Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналисту Николаю Фельдману призвал Киев отказаться от территориальных претензий на четыре региона, которые вошли в состав России после референдума в 2022 году (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области).

По его мнению, сейчас властям следует принять условия Москвы, поскольку в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

«Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь», — заявил Арестович.

Он добавил, что через год Украина потеряет еще множество военных, будут тысячи раненых и сотни тысяч беженцев, которые уедут навсегда.

Ранее Арестович предложил убрать президента Владимира Зеленского для будущего Украины. Он добавил, что убрать Зеленского нужно не ради «сдачи Путину», а ради того, чтобы Украина вообще имела будущее.

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