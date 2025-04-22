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00:16, 22 апреля 2025Экономика

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение авто, ограничение длилось 40 минут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили, ограничение продлилось около 40 минут. Об этом проинформировал оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение перекрыли вечером в понедельник, 22 апреля, в 21:56 мск. Причины при этом не назывались. В Крыму была объявлена авиационная и ракетная опасность.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в заявлении.

18 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Однако причина ввода ограничений не уточнялась. До этого движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали 14 апреля. К водителям, которые находились на мосту и в зоне досмотра, обращались с просьбой сохранять спокойствие.

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