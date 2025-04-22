На Крымском мосту возобновили движение авто, ограничение длилось 40 минут

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили, ограничение продлилось около 40 минут. Об этом проинформировал оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение перекрыли вечером в понедельник, 22 апреля, в 21:56 мск. Причины при этом не назывались. В Крыму была объявлена авиационная и ракетная опасность.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в заявлении.

18 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Однако причина ввода ограничений не уточнялась. До этого движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали 14 апреля. К водителям, которые находились на мосту и в зоне досмотра, обращались с просьбой сохранять спокойствие.