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20:27, 22 апреля 2025Путешествия

Блогерша изменилась до неузнаваемости из-за пластики и с трудом вернулась домой

NYP: Блогершу из Бразилии не хотели пропускать в аэропорту из-за пластики
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @gessica

Блогерша из Бразилии изменилась до неузнаваемости из-за пластических операций и едва не лишилась возможности улететь домой. Ее историю публикует New York Post (NYP).

По информации издания, 32-летняя Джессика Кайяне хотела пройти паспортный контроль по возвращении в Бразилию с документами, в которых были ее фотографии до манипуляций с внешностью. Однако сотрудники аэропорта не хотели пропускать бразильянку.

Фото: @gessica

Уточняется, что инфлюенсерша увеличила грудь и сделала ее подтяжку, изменила форму носа, удалила жир с линии подбородка и щек, а также ввела филлеры в губы. Кроме того, она перекрасила волосы в бордовый цвет, в то время как в ее паспорте был снимок со светлыми волосами и темными отросшими корнями.

«Мне чуть не запретили въезд в страну, потому что фотографии во всех моих документах отличаются от моего лица сейчас», — поделилась она с подписчиками.

Поскольку у Кайяне в телефоне были снимки с ее трансформациями, она продемонстрировала их сотрудникам, и те согласились пропустить женщину. «Первое, что нужно сделать по возвращении в Бразилию: обновить все фотографии моих документов», — заключила блогерша.

В марте модель Джанаину Празерес, пристрастившуюся к пластической хирургии, задержали в аэропорту Сан-Паулу из-за старого фото в паспорте без макияжа. Уточняется, что девушка перенесла 20 операций и сильно изменилась за короткий срок. Сотрудникам иммиграционной службы показалось странным, что она совершенно не похожа на себя на фото в паспорте.

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