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01:39, 22 апреля 2025Бывший СССР

Боец ВСУ показал неприличный жест российскому дрону и поплатился

ОМ: Боец ВСУ показал неприличный жест дрону ВС РФ, и его блиндаж атаковали
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал неприличный жест российскому дрону, после чего его блиндаж был атакован ВС РФ. Момент расплаты попал на видео, его опубликовали в Telegram-канале «Отряд Морпехов» (ОМ).

«Во время разведывательного облета был обнаружен вражеский блиндаж. В этот момент на позицию начал заходить украинский дрон "Мавик", что позволило точно определить координаты укрытия», — говорится в сообщении.

Спустя несколько секунд из блиндажа появился украинский военный, чтобы забрать БПЛА. Заметив российский беспилотник, он сделал неприличный жест в его сторону. И тут же с другого российского дрона был нанесен точный удар по блиндажу.

Ранее дрон записал на видео встречу российских и украинских бойцов на поле боя во время пасхального перемирия. Две эвакуационные группы одновременно вышли забрать тела своих сослуживцев.

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