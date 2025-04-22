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00:18, 22 апреля 2025Бывший СССР

Встреча российских и украинских бойцов в день Пасхи попала на видео

РВ: Встречу бойцов ВС России и ВСУ рядом с Работино в день Пасхи сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В сети появилось уникальное видео встречи российских и украинских бойцов в день Пасхи. Его сняли рядом с Работино в Запорожской области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

На кадрах запечатлели две эвакуационные группы — ВС России и Вооруженных сил Украины (ВСУ) — которые одновременно вышли на линию боевого соприкосновения, чтобы забрать тела своих сослуживцев. Дрон записал на видео, как четверо военных встали рядом и о чем-то поговорили. По завершении эвакуационных мероприятий группы мирно разошлись.

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.

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