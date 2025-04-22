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07:00, 22 апреля 2025Ценности

Бритни Спирс исполнила откровенный танец в мини-платье с глубоким декольте

Певица Бритни Спирс станцевала в красном мини-платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс исполнила танец в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица предстала в баре перед камерой в ярко-красном мини-платье с глубоким декольте и укороченными рукавами. Помимо этого, звезда надела черные сапоги на каблуках. Вдобавок она распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала цветные браслеты и массивный чокер.

Ранее в апреле Бритни Спирс приспустила трусы на новом фото. Исполнительница позировала перед камерой в прозрачном нижнем белье, оформленном черными кружевами.

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