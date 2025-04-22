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05:22, 22 апреля 2025Россия

Число жертв взрыва гранаты в Воронежской области возросло

Ушел из жизни второй пострадавший при взрыве гранаты в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В больнице ушел из жизни второй пострадавший в результате взрыва гранаты в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Пострадавший ребенок направлен для дальнейшего лечения в Воронеж. Еще одному пострадавшему была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Граната взорвалась в одном из домов утром в понедельник, 21 апреля. В результате пострадали четыре человека, в том числе десятилетний мальчик. Их всех доставили в больницу с различными ранениями. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.

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