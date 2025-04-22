ФСБ: В документах данные о преступлениях тайной полиции фашистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о преступлениях тайной полевой полиции фашистов в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, архивные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму рассекретили к 80-летию Победы. В этих документах содержится информация о деятельности тайной полевой полиции — гехаймфельд-полицай — на железнодорожной станции Семь Колодезей.

По данным из документов, в феврале 1944 года полицаи арестовали около 100 советских женщин, детей и стариков, которые скрывались в Багеровских каменоломнях. Их отвезли на эту станцию в концлагерь, где несколько дней допрашивали и пытали, а затем расстреляли на кургане за поселком.

В конце февраля 1944 года полицейским карателям привезли молодого человека. При аресте у него нашли красное знамя. Сотрудники тайной полиции допрашивали его и избивали кабелем в резиновой оплетке, ногами также выкручивали руки. Затем обмотали ноги знаменем и подожгли. От этого юноша потерял сознание, а когда пришел в себя, то отказался отвечать на вопросы и никого не выдал. В марте того же года ими была арестована жительница станции Галина Перемищенко, которую подозревали в подпольной работе. Когда у карателей не получилось получить от нее признаний, они казнили ее в лесополосе за поселком.

В рассекреченных материалах также есть информация о пытках и истязаниях людей, которые были в подполье, из сел Марфовка и Мариенталь. Из соображений этики эти сведения лучше не приводить. В показаниях по делу также приведены факты времяпровождения карателей, их мародерского поведения и убогого морального облика.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила архивы о подготовке агентов абвера в детском лагере у Днепра в 1944 году.