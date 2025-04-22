Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 22 апреля 2025Мир

Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

Фон дер Ляйен: Страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.

Как отмечает издание, фон дер Ляйен в последние недели общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые искали «сильных, надежных партнеров».

По информации Politico, высказывание главы Еврокомиссии связано с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. По словам фон дер Ляйен, глобальный порядок претерпевает более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Ранее глава ЕК заявила, что Запад в привычном понимании исчез после вступления в должность Трампа. Однако она подчеркнула, что остается сторонником трансатлантического партнерства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер скульптор Церетели

    Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе

    Рейтинг общественного одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня

    Избитого до судорог и потери сознания в московской школе подростка сняли на видео

    Южная Корея запустила четвертый разведывательный спутник

    В российском регионе арестовали мошенников за аферу с землей на 70 миллионов рублей

    Врач объяснил появление слизи в уголках глаз после сна

    Российский самолет подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки

    Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

    Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости