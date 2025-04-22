«Калашников» оценил интерес к «КУБу» и «СКАТу» в Ираке

«Калашников»: Российскими дронами «КУБ» и «СКАТ» активно интересуются в Ираке

Военнослужащие и специалисты активно интересуются российскими дронами-камикадзе «КУБ» и разведывательными беспилотниками «СКАТ» в ходе выставки IQDEX 2025, которая проходит в Багдаде (Ирак). Интерес к аппаратам оценили в концерне «Калашников».

«Управляемые барражирующие боеприпасы "КУБ-2-Э" и беспилотный летательный аппарат гражданского назначения "СКАТ 350М" пользуются повышенным интересом со стороны военнослужащих, специалистов и официальных делегаций на Международной оборонной выставке IQDEX 2025», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что заказчикам предлагают не только отдельные дроны, но и комплексные решения. Например, «СКАТ» можно применять вместе с барражирующими боеприпасами «КУБ». Разведывательный беспилотник сможет обнаружить цель, которую уничтожат аппаратами «КУБ». Для поражения стационарной цели можно использовать «КУБ-Э», а движущийся объект может уничтожить «КУБ-2-Э» малого или среднего классов. После этого «СКАТ 350М» осуществляет объективный контроль поражения объекта.

В марте стало известно, что «Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в этом году. Аппараты линейки «КУБ» предназначены для поражения бронетехники в тактической глубине противника. «КУБ-Э» с осколочно-фугасной боевой частью развивает скорость до 130 километров в час, а радиус действия аппарата составляет 25 километров.