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11:44, 22 апреля 2025Россия

Минобороны потребовало взыскать 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектроники

МО РФ потребовало взыскать 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектроники
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России (МО РФ) потребовало взыскать 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектроники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, иск подан к АО Научно-производственное объединение «Импульс» на сумму 13 005 256 000 рублей. Его рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

Детали дела не раскрываются. При этом уточняется, что предприятие разрабатывает для заказчиков радиоэлектронные подсистемы и приборы, а также внедряет их в производство на собственных производственных мощностях с применением аутсорсинга по ряду специализированных технологических процессов и комплектующих.

Ранее сообщалось, что Минобороны подало к строительным подрядчикам свыше 20 исковых заявлений на общую сумму более 31,1 миллиарда рублей. Больше всего исков предъявлено к ФГУП «Главное управление специального строительства» — всего 13 на сумму более 13,6 миллиарда рублей.

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