Москвичка получила крупный штраф за поездку на электросамокате

Москвичку оштрафовали на 100 тысяч рублей за поездку с ребенком на самокате

Жительница Москвы получила крупный штраф за поездку с ребенком на электросамокате. Горожанке пришлось выплатить 100 тысяч рублей, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидец направил в службу поддержки «Яндекс Go» видео с нарушением. После проверки женщину решили наказать.

По правилам сервиса, перевозка детей на самокатах категорически запрещена. За подобные грубые нарушения — езду вдвоем с ребенком, передачу аккаунта несовершеннолетним или использование самоката детьми — предусмотрены повышенные штрафы. Для фиксации нарушений на всех самокатах присутствуют номера.

До этого житель Москвы заявил в службу поддержки на школьника на самокате. Родители ребенка заплатили за нарушение 100 тысяч рублей.

Еще раньше в петербургском поселке Парголово десятилетний школьник упал замертво рядом с самокатом.