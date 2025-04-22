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11:00, 22 апреля 2025Россия

Москвичка получила крупный штраф за поездку на электросамокате

Москвичку оштрафовали на 100 тысяч рублей за поездку с ребенком на самокате
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Жительница Москвы получила крупный штраф за поездку с ребенком на электросамокате. Горожанке пришлось выплатить 100 тысяч рублей, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидец направил в службу поддержки «Яндекс Go» видео с нарушением. После проверки женщину решили наказать.

По правилам сервиса, перевозка детей на самокатах категорически запрещена. За подобные грубые нарушения — езду вдвоем с ребенком, передачу аккаунта несовершеннолетним или использование самоката детьми — предусмотрены повышенные штрафы. Для фиксации нарушений на всех самокатах присутствуют номера.

До этого житель Москвы заявил в службу поддержки на школьника на самокате. Родители ребенка заплатили за нарушение 100 тысяч рублей.

Еще раньше в петербургском поселке Парголово десятилетний школьник упал замертво рядом с самокатом.

ЖЗЛ
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