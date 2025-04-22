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10:15, 22 апреля 2025Мир

На Западе рассказали о «медовом месяце» Макрона и избранного канцлера Германии

Politico: Макрон и избранный канцлер ФРГ Мерц переживают медовый месяц
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Отношения Франции и Германии переживают расцвет после избрания будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает журнал Politico.

«Французские и немецкие официальные лица восторженно говорят, что отношения между вступающим канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном стали очень близки», — пишет издание.

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По словам собеседников Politico, «как долго продлится медовый месяц» между политиками, будет зависеть от позиций Парижа и Берлина по ключевым вопросам.

Ранее в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. По их завершении Макрон заявил, что обсуждения продолжатся на следующей неделе в Лондоне, на них будут рассматриваться способы достижения прекращения огня, полного и прочного мира.

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