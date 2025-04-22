На Западе указали на зависимость Украины от Европы в закупках российского газа

Профессор Дизен: Украина зависит от Европы в закупках российского газа

Украина зависит от Европы в закупках российского газа, который она вынуждена закупать по завышенной цене. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Вместо того чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по "Турецкому потоку" после того, как европейские трейдеры подняли цену», — заметил эксперт.

Ранее в Верховной Раде заявили, что российский газ в каком-то объеме продолжает поступать на Украину, хотя республика закупает топливо только через Европу.