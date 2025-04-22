Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 22 апреля 2025Мир

На Западе указали на зависимость Украины от Европы в закупках российского газа

Профессор Дизен: Украина зависит от Европы в закупках российского газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Украина зависит от Европы в закупках российского газа, который она вынуждена закупать по завышенной цене. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Вместо того чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по "Турецкому потоку" после того, как европейские трейдеры подняли цену», — заметил эксперт.

Ранее в Верховной Раде заявили, что российский газ в каком-то объеме продолжает поступать на Украину, хотя республика закупает топливо только через Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России изменится график выплат пенсий в мае. Кого это коснется?

    В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с султаном Омана

    Появились данные о прячущихся в подвалах жителях после освобождения курского монастыря

    В Кремле рассказали о реакции Киева на предложение Путина

    Спрогнозированы планы США в отношении иены

    Россиянин напал с ножом на хозяина таксы за просьбу посадить на цепь овчарку

    В Грузии назвали иллюзией намерение победить Россию

    Сброс тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области сняли на видео

    В Кремле высказались о временных рамках урегулирования на Украине

    Жюри «Оскара» впервые обяжут смотреть все фильмы перед голосованием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости