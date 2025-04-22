Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
0:3
2-й период
live
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Зенит
47:37
Перерыв
live
Парма
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Нант
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|29-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
01:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
19:00, 22 апреля 2025Спорт

Названы самые богатые спортсмены в истории

Баскетболист Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом в истории
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Майкл Джордан

Майкл Джордан. Фото: Lennox McLendon / AP

Спортивный журнал Sportico опубликовал список самых богатых спортсменов в истории. Он доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга стал американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 4,15 миллиарда долларов. На втором месте расположился гольфист Тайгер Вудс (2,79 миллиарда доллара). Третьим стал футболист Криштиану Роналду (2,23 миллиарда долларов).

Суммы включают в себя зарплату, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.

Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллз» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Окна трясутся, дым валит». Последствия взрывов в воинской части под Владимиром. Рассказы очевидцев и комментарии Минобороны

    Подсчитано число прилетов в частные дома после взрывов во Владимирской области

    Apple уличили во лжи из-за рекламы ИИ

    Российская стюардесса назвала лучший для родов ребенка рейс

    Анна Семенович захотела сбежать из загородного дома

    Раскрыта стоимость пластики 60-летней звезды сериала «Бальзаковский возраст»

    В эпицентр пожара во Владимирской области запустят квадрокоптеры

    Популярная журналистка назвала главное отличие российских звезд от американских

    Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Ватикане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости