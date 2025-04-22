Названы самые богатые спортсмены в истории

Баскетболист Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом в истории

Спортивный журнал Sportico опубликовал список самых богатых спортсменов в истории. Он доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга стал американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 4,15 миллиарда долларов. На втором месте расположился гольфист Тайгер Вудс (2,79 миллиарда доллара). Третьим стал футболист Криштиану Роналду (2,23 миллиарда долларов).

Суммы включают в себя зарплату, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.

Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллз» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992.