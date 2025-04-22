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20:56, 22 апреля 2025Моя страна

Новые выплаты за рождение детей появятся в российском регионе

В Нижегородской области 3 года будут выплачивать по 10 тысяч в месяц за первенца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Нижегородской области подготовили законопроект о новых выплатах за рождение детей. Как сообщает NewsNN, документ опубликован на сайте Заксобрания и в настоящее время проходит рассмотрение.

Планируется, что программа вступит в силу 1 июля 2025 года и будет действовать до 30 июня 2028 года. Отмечается, что новые выплаты вводятся в рамках инициативы губернатора Глеба Никитина, которую он анонсировал в декабре 2024 года. Речь идет о «родительском основном доходе» — регулярной финансовой поддержке семей с детьми.

Согласно проекту, за первого ребенка планируется выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц на протяжении трех лет. Формат выплаты за второго родители смогут выбрать: либо 22 222 рубля ежемесячно в течение трех лет, либо единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей и дополнительно по 20 тысяч рублей в месяц в течение 15 месяцев.

За третьего ребенка предусмотрены выплаты по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет либо 700 тысяч рублей сразу плюс по 30 тысяч рублей в месяц на протяжении 10 месяцев. За четвертого и последующих детей семьи смогут получить по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет или 1 миллион рублей единовременно.

Получить выплаты смогут семьи, если ребенок родился или был усыновлен в Нижегородской области и прописан в регионе. Также потребуется, чтобы один из родителей проживал, учился или работал в области не менее трех лет.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области ввели новую меру поддержки. Теперь в регионе молодые семьи смогут получить дополнительную помощь для приобретения жилья.

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