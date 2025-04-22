Осужденному в России за наркотики американцу Вудлэнду смягчили приговор

Суд смягчил приговор американцу Вудлэнду, осужденному по делу о наркотиках

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду, осужденному по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание смягчили с 12 с половиной лет до 9 с половиной лет.

Вудлэнда осудили летом 2024 года. Его признали виновным за попытку сбыть партию мефедрона весом не менее 46 граммов.

По версии следствия, в апреле 2023 года Вудлэнд вошел в состав организованной преступной группировки, цель которой была незаконная продажа наркотиков. 3 января 2024 года в лесопарке Мытищ осужденный забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, перевез ее в квартиру, где расфасовал в 49 свертков. Наркотики предназначались для сбыта, считают правоохранители.