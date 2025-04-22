Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Бразилии

Песков заявил, что Путин оговорился про разговор с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин говорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. «Нет, он оговорился, речь шла о телефонном разговоре с Рамапосой», — подчеркнул Песков.

В декабре сообщалось, что Путин высоко оценил усилия Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию украинского конфликта. По словам российского лидера, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон.