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01:36, 22 апреля 2025Россия

Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Бразилии

Песков заявил, что Путин оговорился про разговор с президентом Бразилии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин говорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. «Нет, он оговорился, речь шла о телефонном разговоре с Рамапосой», — подчеркнул Песков.

В декабре сообщалось, что Путин высоко оценил усилия Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию украинского конфликта. По словам российского лидера, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон.

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