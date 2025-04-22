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04:39, 22 апреля 2025Бывший СССР

Подполье рассказало о работе мошенников на всей территории Украины

РИА Новости: Офисы телефонных мошенников работают на всей Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Офисы телефонных мошенников, которые работают под покровительством Службы безопасности Украины (СБУ), находятся на всей территории страны. Об этом рассказал представитель подполья «Stop Grave» в беседе с РИА Новости.

«В основном это (город) Днепр, потому что там работает ГЭС, много электричества для бесперебойной работы. В Одессе они тоже были и есть - ласково называют их "офис"… Туда идут работать только отбитые или молодые, кому нужны деньги», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что много офисов также находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что на Украине оптом продают сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц. Стоимость одной «симки» с российским номером начинается от 150 гривен (300 рублей).

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