Подполье рассказало о работе мошенников на всей территории Украины

РИА Новости: Офисы телефонных мошенников работают на всей Украине

Офисы телефонных мошенников, которые работают под покровительством Службы безопасности Украины (СБУ), находятся на всей территории страны. Об этом рассказал представитель подполья «Stop Grave» в беседе с РИА Новости.

«В основном это (город) Днепр, потому что там работает ГЭС, много электричества для бесперебойной работы. В Одессе они тоже были и есть - ласково называют их "офис"… Туда идут работать только отбитые или молодые, кому нужны деньги», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что много офисов также находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что на Украине оптом продают сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц. Стоимость одной «симки» с российским номером начинается от 150 гривен (300 рублей).