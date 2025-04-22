Посол США на Украине записала прощальное видео

Посол США на Украине Бринк записала прощальное видео перед уходом в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк записала прощальное обращение перед уходом в отставку. Видео она опубликовала в социальной сети X.

«Быть послом США на Украине в этот критический момент истории было честью всей моей жизни», — подписала она публикацию.

В видеообращении дипломат рассказала об оказанной Вашингтоном помощи Киеву — как гуманитарной, так и военной.

10 апреля стало известно, что Бринк намерена досрочно покинуть пост американского посла в Киеве. Причиной отставки послужило сильное давление со стороны команды президента США Дональда Трампа.