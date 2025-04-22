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13:57, 22 апреля 2025Мир

Посол США на Украине записала прощальное видео

Посол США на Украине Бринк записала прощальное видео перед уходом в отставку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Посол США на Украине Бриджит Бринк записала прощальное обращение перед уходом в отставку. Видео она опубликовала в социальной сети X.

«Быть послом США на Украине в этот критический момент истории было честью всей моей жизни», — подписала она публикацию.

В видеообращении дипломат рассказала об оказанной Вашингтоном помощи Киеву — как гуманитарной, так и военной.

10 апреля стало известно, что Бринк намерена досрочно покинуть пост американского посла в Киеве. Причиной отставки послужило сильное давление со стороны команды президента США Дональда Трампа.

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