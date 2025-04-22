Предложения США по решению украинского конфликта назвали нелепыми

Президент США Дональд Трамп поверил идеям своего спецпредставителя Кита Келлога по решению украинского конфликта, которые кажутся нереалистичными. Такое мнение выразил западный журналист Алекс Христофору в подкасте The Duran, доступном на YouTube.
«Трамп поддерживал Келлога и купился на его нелепые идеи относительно решения украинского конфликта. Келлог получал ложную информацию [о конфликте]. И, очевидно, у него были связи с Украиной», — порассуждал Христофору.
Он назвал нереалистичным желание властей США добиться мира на Украине за короткое время, в частности, за 90 дней, как об этом рассуждал Келлог. Кроме того, журналист счел неоправданным расчет на то, что Москва согласится на мир с Киевом на любых условиях взамен на смягчение санкций против России.
Ранее Келлог заявил, что США устали от Украины. Он добавил, что в мире есть и другие конфликты, в решении которых США должны участвовать.