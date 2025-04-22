Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:16, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Предложения США по решению украинского конфликта назвали нелепыми

Журналист Христофору: Трамп купился на нелепые идеи Кита Келлога по Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп поверил идеям своего спецпредставителя Кита Келлога по решению украинского конфликта, которые кажутся нереалистичными. Такое мнение выразил западный журналист Алекс Христофору в подкасте The Duran, доступном на YouTube.

«Трамп поддерживал Келлога и купился на его нелепые идеи относительно решения украинского конфликта. Келлог получал ложную информацию [о конфликте]. И, очевидно, у него были связи с Украиной», — порассуждал Христофору.

Он назвал нереалистичным желание властей США добиться мира на Украине за короткое время, в частности, за 90 дней, как об этом рассуждал Келлог. Кроме того, журналист счел неоправданным расчет на то, что Москва согласится на мир с Киевом на любых условиях взамен на смягчение санкций против России.

Ранее Келлог заявил, что США устали от Украины. Он добавил, что в мире есть и другие конфликты, в решении которых США должны участвовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

    Россиянин вырастил в теплице шестиметровый куст конопли и встретился с ФСБ

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    В российском регионе появилась должность первой леди

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Папы Римского

    Верховную Раду не проинформировали о ходе переговоров по урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости