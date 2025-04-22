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14:43, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Петербурге прошла непубличная встреча представителей Армении и Азербайджана

Спикер парламента Армении Симонян сообщил о встрече с азербайджанским коллегой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал о встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, прошедшем на прошлой неделе. Его слова передает РИА Новости.

«В Санкт-Петербурге я провел короткую беседу с азербайджанской коллегой. Мы сидели рядом и обменивались мнениями по разным вопросам, но договорились не говорить об этом публично», — сообщил чиновник.

Он заявил, что формат беседы не предполагал принятия новых решений по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Симонян также отметил, что не согласен с мнением о тупиковом положении переговоров, сказав, что мир выгоден и Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции сообщил о сближении позиций двух стран по урегулированию конфликта. Он подчеркнул заинтересованность Азербайджана в достижении мира.

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