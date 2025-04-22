Продюсер выпустившего интервью с Зеленским шоу ушел в отставку после критики Трампа

Hill: Продюсер шоу 60 Minutes на CBS Оуэнс ушел в отставку после критики Трампа

Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes Билл Оуэнс ушел в отставку после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал программу и потребовал лишить ее лицензии. Об этом сообщает издание The Hill.

«Давний исполнительный продюсер 60 Minutes покидает программу — в понедельник он написал сотрудникам письмо, что он больше не может объективно руководить воскресным вечерним шоу из-за роста угроз и многомиллионного иска президента Трампа», — говорится в публикации.

По словам Оуэнса, в последние месяцы стало ясно, что ему не позволят вести шоу так, как он им всегда руководил, и принимать независимые решения.

Трамп призвал лишить лицензии американскую программу «60 минут» на телеканале CBS после интервью с Владимиром Зеленским. В программе украинский лидер обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.

После эфира глава Белого дома не упомянул Зеленского. В то же время он раскритиковал трансляцию телеканала. Также президент США, давая комментарии к выпуску, заявил, что эта передача «превзошла все прошлые».