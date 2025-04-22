Sony показала внутренности PlayStation 5 Pro

Sony раскрыла детали PS5 Pro — систему охлаждения и экран для подавления помех

Японская корпорация Sony раскрыла подробные детали о конструкции новой консоли PS5 Pro. Материал доступен на сайте компании.

Приставку анонсировали в сентябре, а ее продажи начались в ноябре 2024 года. Инженеры Sony рассказали, что PlayStation выделяется тремя прорезями поперек корпуса — они нужны для того, чтобы упростить циркуляцию воздуха. Также специалисты отметили, что поверх прорезей находятся «жалюзи», которые направляют поток воздуха в сторону, чтобы шум системы охлаждения не мешал геймерам.

В Sony показали фотографии внутренних деталей устройства, которые можно заменить в домашних условиях — накопитель SSD и дисковод. Новый вентилятор заметно больше такового у PS5, что сделано ради увеличения эффективности системы охлаждения. Специалисты обратили внимание на винты, на которых держится материнская плата: они также удерживают экран для подавления электромагнитных помех.

Также инженеры Sony продемонстрировали увеличенный блок питания, радиатор с дополнительными медными тепловыми трубками и алюминиевыми ребрами, новый модуль Wi-Fi 7. В компании обратили внимание, что пользователям не следует разбирать свою консоль — в противном случае гарантия на устройство будет аннулирована.

В середине апреля корпорация Sony подняла цены на консоль PlayStation 5. В компании отметили, что цены пришлось скорректировать из-за сложной экономической ситуации, включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов.