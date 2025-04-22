Путин раскрыл планы по проведению международного саммита

Путин: Россия планирует провести саммит с арабскими странами в этом году

Россия планирует провести саммит с арабскими странами в 2025 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом в Кремле, передает ТАСС.

«Конечно, по линии МИД информация обсуждалась. Мы планируем провести в этом году международный саммит между Россией и арабскими странами», — отметил глава государства.

По словам Путинам, «многие друзья Москвы в арабском мире» поддерживают эту инициативу и готовы к ней присоединиться.

Ранее стало известно, что президент России и султан Омана в ходе встречи обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт. Также стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.