Путин рассказал о солидном пакете документов для султана Омана

Путин: Перед приездом султана Омана был подготовлен солидный пакет документов

Перед приездом султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида российская сторона подготовила солидный пакет документов, который направлен на развитие отношений двух государств. Об этом в ходе переговоров с оманским правителем заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«У наших стран очень хорошая предыстория, контакты продолжают развиваться, и к вашему визиту был подготовлен солидный пакет документов, который, несомненно, создаст дополнительные условия и хорошую нормативную базу для развития отношений России и Омана по всем направлениям», — подчеркнул президент в начале встречи.

Ранее в Кремле заявили, что темами переговоров станут ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт. Кроме того, стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.