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14:42, 22 апреля 2025Мир

Путин рассказал о солидном пакете документов для султана Омана

Путин: Перед приездом султана Омана был подготовлен солидный пакет документов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Перед приездом султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида российская сторона подготовила солидный пакет документов, который направлен на развитие отношений двух государств. Об этом в ходе переговоров с оманским правителем заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«У наших стран очень хорошая предыстория, контакты продолжают развиваться, и к вашему визиту был подготовлен солидный пакет документов, который, несомненно, создаст дополнительные условия и хорошую нормативную базу для развития отношений России и Омана по всем направлениям», — подчеркнул президент в начале встречи.

Ранее в Кремле заявили, что темами переговоров станут ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт. Кроме того, стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.

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