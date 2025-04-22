Путин рассказал о солидном пакете документов для султана Омана

Перед приездом султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида российская сторона подготовила солидный пакет документов, который направлен на развитие отношений двух государств. Об этом в ходе переговоров с оманским правителем заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«У наших стран очень хорошая предыстория, контакты продолжают развиваться, и к вашему визиту был подготовлен солидный пакет документов, который, несомненно, создаст дополнительные условия и хорошую нормативную базу для развития отношений России и Омана по всем направлениям», — подчеркнул президент в начале встречи.
Ранее в Кремле заявили, что темами переговоров станут ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт. Кроме того, стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.