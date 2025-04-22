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18:24, 22 апреля 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл наряда британской королевы на церковной службе

Стилистка Лаудорт: Королева Камилла выбрала голубое платье в знак безмятежности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool via Reuters

Стилистка Карин Лаудорт раскрыла тайный смысл наряда супруги короля Карла III Камиллы на пасхальной службе. Интервью с ней приводит Daily Mail.

77-летняя британская королева появилась в церкви в голубом платье-пальто с вышивкой и шляпе бренда Philip Treacy того же цвета. По словам эксперта, монаршая особа специально выбрала одежду такого оттенка в знак безмятежности. «Палитра, подобранная в соответствии с сезоном и обстановкой, тонко намекает на жизненные обновления», — пояснила она.

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Королева Камилла дополнила образ брошью в виде восьмерки с лунным камнем и бриллиантами в центре и кожаными перчатками в тон одежде, а в руках она держала сумку марки Bottega Veneta. «Сумка-тоут стала современной и в то же время практичной альтернативой традиционному клатчу», — подытожила собеседница издания.

Ранее стало известно, что Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Сын Камиллы Том Паркер-Боулз рассказал, что из-за онкологического диагноза Карлу III пришлось ограничить употребление красного мяса.

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