Раскрыты планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

Handelsblatt: Германия изучает возможность переброски войск НАТО на восток

Германия изучает возможность переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, бундесвер ведет конфиденциальные переговоры с железнодорожным оператором Deutsche Bahn, гражданской авиакомпанией Lufthansa и оружейным концерном Rheinmetall. Согласно публикации, в стратегии национальной безопасности до 2030 года Германия взяла на себя роль логистического хаба НАТО в случае военного конфликта.

«Бундесвер полагается почти исключительно на гражданских поставщиков услуг по логистической транспортировке военных грузов и оборудования», — заявило изданию оперативное командование бундесвера.

В материале отмечается, что вооруженные силы страны по-прежнему в значительной степени зависят от коммерческих транспортных услуг. По данным источников, в рамках переговоров бундесвер также намерен выяснить, готова ли Lufthansa взять на себя обучение военных летчиков.

Ранее бывший глава Христианско-демократического союза и действующий депутат бундестага Армин Лашет призвал Германию быть готовой к неспособности США защитить ее в случае военного конфликта.