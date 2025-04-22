Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 22 апреля 2025Россия

Родители обратились к Бастрыкину из-за нападений мигрантов на российских школьников

Челябинские родители обратились к главе СК из-за нападений мигрантов на учеников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Родители из Челябинска обратились к главе Следственного комитета России (СК РФ) Александру Бастрыкину из-за нападений мигрантов на их детей-школьников, передает Ura.ru.

В пресс-службе ведомства отметили, что иностранные подростки избивают сверстников, а также вымогают у них деньги.

Родители пострадавших пояснили, что руководство учебного заведения не смогло исправить ситуацию — несовершеннолетние мигранты по-прежнему посещают занятия.

Бастрыкин, ознакомившись с проблемой, дал указание руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад по ходу расследования. Исполнение поручения было поставлено на контроль.

До этого сообщалось, что ребенка мигрантов, избившего в Калуге сверстника, выдворили из России.

Еще раньше стало известно, что в Краснодарском крае ребенок мигрантов набросился с кулаками на мальчика с аутизмом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Мать Овечкина сделала прогноз на побитие рекорда сына в НХЛ

    Путь российского газа на Украину разъяснили

    Стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками

    В России начался суд по иску о национализации крупного морского порта

    В России высказались о препятствиях для начала переговоров с Украиной

    Швейцария ввела санкции против «Ленты.ру»

    Европа заметила выгоду из-за торговых войн Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости