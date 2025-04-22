Родители обратились к Бастрыкину из-за нападений мигрантов на российских школьников

Челябинские родители обратились к главе СК из-за нападений мигрантов на учеников

Родители из Челябинска обратились к главе Следственного комитета России (СК РФ) Александру Бастрыкину из-за нападений мигрантов на их детей-школьников, передает Ura.ru.

В пресс-службе ведомства отметили, что иностранные подростки избивают сверстников, а также вымогают у них деньги.

Родители пострадавших пояснили, что руководство учебного заведения не смогло исправить ситуацию — несовершеннолетние мигранты по-прежнему посещают занятия.

Бастрыкин, ознакомившись с проблемой, дал указание руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад по ходу расследования. Исполнение поручения было поставлено на контроль.

До этого сообщалось, что ребенка мигрантов, избившего в Калуге сверстника, выдворили из России.

Еще раньше стало известно, что в Краснодарском крае ребенок мигрантов набросился с кулаками на мальчика с аутизмом.