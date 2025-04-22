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14:13, 22 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на хозяина таксы за просьбу посадить на цепь овчарку

В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Крыму местный житель напал с ножом на человека из-за просьбы посадить на цепь агрессивную собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным ведомства, пьяный мотоциклист ехал по селу Окуневка, рядом с ним бежала его собака — крупная овчарка без поводка. В одном из дворов собака сцепилась с таксой, которая гуляла с мужчиной. Сцена напугала детей, находившихся неподалеку.

Владелец таксы смог растащить дерущихся животных и попросил хозяина овчарки держать собаку на цепи. Однако мужчину это задело: он достал нож и стал размахивать им. На место происшествия приехали полицейские, они забрали хулигана. На следующий день его отпустили.

Ранее стало известно, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту нападения на мужчину.

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