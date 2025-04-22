Россиянина осудили на семь лет за пропаганду терроризма в сети

Житель Иркутской области получил 7 лет колонии за пропаганду терроризма в сети

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Иркутской области Виктора Коновалова к семи годам колонии общего режима за пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина, будучи противником политического курса России и проведения СВО, публиковал в Telegram призывы к осуществлению террористической деятельности и пропагандировал деятельность «Легиона "Свобода России"» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к семи годам заключения по делу о госизмене.