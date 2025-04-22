Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:01, 22 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на семь лет за пропаганду терроризма в сети

Житель Иркутской области получил 7 лет колонии за пропаганду терроризма в сети
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Иркутской области Виктора Коновалова к семи годам колонии общего режима за пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина, будучи противником политического курса России и проведения СВО, публиковал в Telegram призывы к осуществлению террористической деятельности и пропагандировал деятельность «Легиона "Свобода России"» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к семи годам заключения по делу о госизмене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли новые попытки атак на Россию после окончания перемирия. Силы ПВО сбили 10 дронов

    Похороны Папы Римского пройдут в упрощенной форме

    Российский губернатор раскрыл подробности о ночной атаке дронов ВСУ

    Hyundai защитил товарные знаки в России

    В Дагестане в десятиэтажном доме прогремел взрыв

    ФСБ раскрыла архивы об опытах нацистов над узниками «Заксенхаузена»

    Пленный боец ВСУ рассказал о риске уничтожения при сдаче в плен

    Россиянина осудили на семь лет за пропаганду терроризма в сети

    Мужчина заставил 15-летнего сына присоединиться к оргии с тремя женщинами за 40

    В России тонущие ученые ночь провели на крышах вездеходов среди ледяной воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости