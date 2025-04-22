Российские туристы поприветствовали тайца на иностранном языке и были обвинены в расизме

SCMP: Сотрудника парка в Таиланде уволили после конфликта с россиянами

Сотрудника национального парка в Таиланде уволили после конфликта с российскими туристами. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

26-летний советник тайского Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Сирануд Скотт опубликовал в соцсетях видео, на котором он спорит с двумя россиянами на пляже на юге королевства. Мужчина велел путешественникам из России покинуть остров и обвинил их в расизме после того, как они поприветствовали его на иностранном языке. «Вы сказали нам "ни хао" вместо hello или hi. Из-за вашего отношения и неуважения ко мне как к рейнджеру национального парка [ваш день здесь] окончен», — возмутился таец.

В ответ россиянин стал отрицать, что он расист, но Скотта это не успокоило. «Мы не китайцы, мы тайцы. Попробуйте сказать это еще раз, и я добьюсь вашей депортации», — пригрозил сотрудник парка.

Видео, которое с момента публикации собрало более 10 миллионов просмотров, вызвало жаркую дискуссию относительно деликатности подобных приветствий. Многие тайские пользователи сети поддержали действия соотечественника и поделились похожим опытом. Другие посчитали, что мужчина преувеличил масштабы проблемы.

Тем временем генеральный директор Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Атапол Чароеншунса заявил, что тайца отстранили от должности советника из-за его «ненадлежащего поведения, несмотря на многочисленные предупреждения». По его словам, контент, который Скотт выкладывал в сеть, неоднократно обострял отношения между администрацией парка и гостями.

Ранее австралийский турист гулял по ночному рынку в Таиланде и был жестоко избит за отказ купить товар у уличного торговца. Расходы на лечение пострадавшего составили около 30,5 тысячи рублей.

