Российские войска уничтожили три пункта ВСУ у границы Белгородской области

Российские войска уничтожили дронами три ПВД ВСУ у границы Белгородской области

Российские войска уничтожили три пункта временной дислокации 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодмитровки Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что ВСУ атакованы беспилотниками «Форпост». Украинские войска были расположены недалеко то КПП «Колотиловка» Белгородской области.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Сумскую область десятки обучавшихся в Британии военных. В российских силовых структурах сообщили, что им нанесли огневое поражение.

До этого стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия. «В результате огневого поражения, в том числе российской авиацией, личный состав противника уничтожен», — говорится в сообщении Telegram-канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север».

