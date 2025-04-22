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06:24, 22 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о ликвидации португальских наемников в ДНР

РИА Новости: Под Красноармейском уничтожили португальских наемников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские военнослужащие ликвидировали португальских наемников под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец с позывным Миф, его слова приводит РИА Новости.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — рассказал боец.

Он отметил, что иностранные наемники сражаются без опознавательных знаков. Также они оснащены западным оружием и подготовлены лучше, чем солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из Мексики сбежал с позиции, бросив подчиненных украинских военных. После этого один из бойцов сдался в плен, остальные были уничтожены.

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