РИА Новости: Под Красноармейском уничтожили португальских наемников

Российские военнослужащие ликвидировали португальских наемников под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец с позывным Миф, его слова приводит РИА Новости.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — рассказал боец.

Он отметил, что иностранные наемники сражаются без опознавательных знаков. Также они оснащены западным оружием и подготовлены лучше, чем солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из Мексики сбежал с позиции, бросив подчиненных украинских военных. После этого один из бойцов сдался в плен, остальные были уничтожены.