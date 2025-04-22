Российский военный прокомментировал передачу разведданных Японии Киеву

Военный Дандыкин: Передача Японией разведданных Киеву не заменит информацию США

Действия Японии по передаче разведданных Киеву являются крайне недружественным политическим актом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что эти разведданные не смогут стать достойной альтернативой данным США.

«Несмотря на то что Япония позиционирует себя как нейтральное государство, она находится в тесном союзе с США. Именно там находятся самые многочисленные американские базы. В принципе у Японии сейчас есть полноценные вооруженные силы, есть и спутники, с помощью которых получают разведывательную информацию», — сказал военный эксперт.

Дандыкин предположил, что могла иметь место некая договоренность между Японией и США о замещении американских разведданных японскими. Но, как подчеркнул военный, достойной альтернативой они не станут.

«Японцы не смогут полноценно заместить информацию США, у них просто нет тех возможностей. Так что речь в большей части о политическом акте, нежели о военном. Это такой недружественный акт в адрес России. Не просто гуманитарная поддержка, а уже военная», — заявил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Япония согласилась передать Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Украина получит доступ к снимкам со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR).