Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 22 апреля 2025МирЭксклюзив

Российский военный прокомментировал передачу разведданных Японии Киеву

Военный Дандыкин: Передача Японией разведданных Киеву не заменит информацию США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Pool via Reuters

Действия Японии по передаче разведданных Киеву являются крайне недружественным политическим актом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что эти разведданные не смогут стать достойной альтернативой данным США.

«Несмотря на то что Япония позиционирует себя как нейтральное государство, она находится в тесном союзе с США. Именно там находятся самые многочисленные американские базы. В принципе у Японии сейчас есть полноценные вооруженные силы, есть и спутники, с помощью которых получают разведывательную информацию», — сказал военный эксперт.

Дандыкин предположил, что могла иметь место некая договоренность между Японией и США о замещении американских разведданных японскими. Но, как подчеркнул военный, достойной альтернативой они не станут.

«Японцы не смогут полноценно заместить информацию США, у них просто нет тех возможностей. Так что речь в большей части о политическом акте, нежели о военном. Это такой недружественный акт в адрес России. Не просто гуманитарная поддержка, а уже военная», — заявил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Япония согласилась передать Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Украина получит доступ к снимкам со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

    Россиянин вырастил в теплице шестиметровый куст конопли и встретился с ФСБ

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    В российском регионе появилась должность первой леди

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Папы Римского

    Верховную Раду не проинформировали о ходе переговоров по урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости