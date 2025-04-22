Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:14, 22 апреля 2025Бывший СССР

Япония передаст Киеву разведданные с орбиты

Япония согласилась передать ГУР МО Украины спутниковые разведданные с орбиты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Япония согласилась передать Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Об этом сообщает портал Intelligence Online.

Отмечается, что, в частности, Украина получит доступ к снимкам со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Данные будет передавать японский институт iQPS, который уже имеет пять спутников на орбите.

Как сообщает в своем Telegram-канале украинский аналитический проект DeepState, Киев уже получает SAR-снимки Финляндии, Германии и Италии. При этом, по данным авторов проекта, Украине значительно не хватает данных, которые предоставляли США, и нет ни одного европейского оператора, способного предоставить спутниковые изображения на уровне американских.

Ранее появились сообщения, что потенциальная остановка помощи Украине снизит доход компаний из США, специализирующихся на предоставлении коммерческих спутниковых изображений, сделанных с помощью технологии SAR. Как рассказал бывший руководитель коммерческих программ в Национальном агентстве геопространственной разведки США (NGA) Дэвид Готье, ведущие поставщики данных SAR получили задание делать радиолокационные изображения над украинской территорией после принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Украина готова отказаться от территорий при одном условии. Что известно о деталях мирного плана?

    Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

    Москвичка получила крупный штраф за поездку на электросамокате

    Российский военнослужащий потерял ноги на СВО и вернулся на службу

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Россиян предупредили об угрожающей одному туристическому региону опасности

    Россиянина осудили за обман участника СВО на 400 тысяч рублей

    У каратистки из-за одной ошибки в спортзале стали отказывать почки

    В России отреагировали на сообщения о готовности Украины уступить территории

    58-летняя Рената Литвинова снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости