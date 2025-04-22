Сергей Дроботенко показал внешность 81-летней Регины Дубовицкой на новом фото

Юморист Дроботенко показал внешность 81-летней Регины Дубовицкой на новом фото

Юморист Сергей Дроботенко показал внешность 81-летней российской телеведущей Регины Дубовицкой на новом фото. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комик отметил, что посетил ведущую программы «Аншлаг» вместе с коллегами Еленой Воробей и Геннадием Ветровым. На размещенном кадре Дубовицкая позировала рядом с гостями в коричневой кофте в черную полоску, розовом пиджаке, серых брюках и домашних шлепанцах. «На душе хорошо», — указал в подписи автор поста.

Пользователи сети оценили снимок в комментариях. «Она такая маленькая», «Регина уже старенькая», «Почему только она постарела?», «Регина Игоревна в отличной форме», — заявили юзеры.

Ранее в апреле в сети испугались за здоровье казахстанского рэпера Скриптонита из-за его внешности на новом фото с блогером Александром Зубаревым.