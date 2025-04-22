Школьник «задекларировал» 10 миллионов рублей родителей и оставил их без накоплений

В Петербурге школьник отдал мошенникам 10,3 млн рублей из родительского сейфа

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник отдал мошенника 10,3 миллиона рублей, поверив в необходимость их задекларировать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

21 апреля в полицию обратилась жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный, который смог убедить подростка передать деньги для внесения их на безопасный счет. В результате юноша передал курьеру 9,9 миллиона рублей из семейного сейфа, а потом еще перевел 350 тысяч на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело. Причастных к преступлению разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осудили мошенника за обман участника СВО на 400 тысяч рублей.