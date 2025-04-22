Школьники из Магнитогорска представили реактивный двигатель на конкурсе «ИКаР»

Школьники из Магнитогорска разработали уникальный реактивный двигатель и представили его на конкурсе инженеров. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что в Челябинске стартовал финал Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» («ИКаР»), в рамках которого 650 юных инженеров, робототехников и программистов собрались в конгресс-холле «Таганай». Школьники из 49 регионов России, а также Казахстана, Таджикистана и Киргизии представили свои технические разработки.

Одним из самых ярких проектов стал реактивный двигатель, созданный девятиклассниками из многопрофильного лицея Магнитогорска. «Аналоги такого двигателя очень дорогие, да и поставки могут закончиться в любой момент. Наш вариант прост в разработке, дешевый и надежный. В гражданской сфере он может снимать лавины», — рассказали ученики Иван Чайников и Владислав Беликов.

Отмечается, что под руководством опытного наставника школьники выполнили полный цикл работ: от чертежей до сборки из магнитогорской стали и испытаний. На конкурсе также были представлены другие интересные проекты: учащиеся лицея №142 Челябинска разработали роботизированную лодку для исследования водоемов по техническому заданию компании «КОНАР».

Конкурс «ИКаР», стартовавший в Челябинске, ежегодно привлекает школьников и их наставников со всей России и стран СНГ. Он направлен на развитие инженерного творчества и подготовку будущих специалистов для промышленности. Партнерами конкурса выступают крупные заводы и комбинаты Челябинской области, которые заинтересованы в привлечении новых кадров.

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