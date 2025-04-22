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07:11, 22 апреля 2025Мир

Советник Трампа оценил работу главы Пентагона

Советник Трампа заявил, что Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет не обладает качествами, необходимыми для роли министра обороны. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на неназванного советника президента США Дональда Трампа.

«Пит был проблемой [для администрации], и он остается проблемой. Ему не хватает управленческих навыков. Его характер не подходит для этой должности», — считает собеседник телеканал. При этом, по его словам, пока что Хегсету не грозит отставка.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона отправлял секретную информацию об ударах по хуситам в чат Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. Также сообщалось, что он использовал личный телефон для авторизации.

По данным портала Axios, источники сообщают, что в связи с очередным скандалом в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Хегсета эффективно управлять ведомством. В связи с этим рассматривается возможность его отставки.

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