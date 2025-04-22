Советник Трампа оценил работу главы Пентагона

Советник Трампа заявил, что Хегсет не подходит на пост главы Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет не обладает качествами, необходимыми для роли министра обороны. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на неназванного советника президента США Дональда Трампа.

«Пит был проблемой [для администрации], и он остается проблемой. Ему не хватает управленческих навыков. Его характер не подходит для этой должности», — считает собеседник телеканал. При этом, по его словам, пока что Хегсету не грозит отставка.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона отправлял секретную информацию об ударах по хуситам в чат Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. Также сообщалось, что он использовал личный телефон для авторизации.

По данным портала Axios, источники сообщают, что в связи с очередным скандалом в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Хегсета эффективно управлять ведомством. В связи с этим рассматривается возможность его отставки.