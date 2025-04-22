Стало известно о многомиллионных убытках производящей чипсы от Влада Бумаги компании

Компания, производящая чипсы от Влада A4, потеряла 110 млн рублей в 2024 году

Компания-производитель чипсов от блогера Влада Бумаги, известного как Влад А4, потерпела многомиллионные убытки. Как этом стало известно изданию Mash.

Как сообщается, компания «Бумажная бумага», которая использовала образ блогера для дизайна различных продуктов и газированных напитков, по итогам 2024 года потеряла 110 миллионов рублей.

Кроме того, у фирмы обнаружили долг почти в 220 тысяч рублей перед логистической компании ООО «ТЛК Трансгрупп». Фирма подала на «Бумажную бумагу» в суд и потребовала выплатить долг.

Ранее стало известно, что Бумага захотел обанкротить свой бизнес по продаже напитков и чипсов. 11 марта на специальном портале в разделе, посвященном компании блогера, появилась запись «Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве».