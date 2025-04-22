Стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области

ВСУ пытаются удержаться в Курской области, туда переброшены 300 расчетов БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержаться в Курской области, туда противником переброшены 300 расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно РИА Новости от источника в группировке «Север».

До этого группировка войск «Север» освободила Свято-Николаевский Белогорский монастырь под Курском.

Уточнялось, что российские военные сломили сопротивление украинской стороны, бои за монастырь длились более 10 дней.

Еще раньше заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что Вооруженные силы России окружают украинскую группировку в курском Горнале.