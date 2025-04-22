Стало известно об уничтожении британского наемника и 20 офицеров ВСУ при ударе по бункеру

ВС России уничтожили британского наемника и 20 офицеров ВСУ при ударе по бункеру

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «НгП РаZVедка».

Отмечается, что акетный удар был нанесен утром в понедельник, 21 апреля. Цель представляла собой высокотехнологичный штаб с цифровыми системами связи, аппаратурой мониторинга ситуации на поле боя и целеуказания.

В результате были уничтожены 20 украинских офицеров, а также один гражданин Великобритании. Кроме того, есть тяжелораненые.

13 апреля Вооруженные силы (ВС) России поразили в Сумах место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» армии Украины. По информации Минобороны России, для этого были применены две оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».