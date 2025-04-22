Члены Евросоюза собираются лишить Венгрию голоса за отказ принять Украину в ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Киева. Об этом сказано в статье издания The Guardian.

До этого стало известно, что официальный Будапешт принял решение провести референдум по возможному вступлению Украины в ЕС. В бюллетенях для голосования задается вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?».

Соответствующие плакаты развешаны по всей стране. «Давайте не позволим им решать за нас», — так гласит слоган, на котором изображены украинский лидер Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

При этом несмотря на нейтральный характер вопроса, венгерские власти не остаются в стороне. Так, премьер-министр страны Виктор Орбан призвал людей проголосовать.

В конце марта венгерский премьер рассказал, что призыв стран ЕС к населению государств сообщества запастись едой и всем необходимым на 72 часа означает то, что блок сам стремится к более широкому участию в конфликте на Украине. Также Орбан призвал жителей Венгрии не прислушиваться к рекомендациям Европейской комиссии.

До этого Виктор Орбан посетовал, что поспешное вступление Украины в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества. Так, политик указал, что «рано или поздно все поймут» неизбежность описанного выше сценария.