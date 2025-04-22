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11:55, 22 апреля 2025Мир

Сын Эрдогана назвал главные качества Путина

Сын Эрдогана Билал: Я вижу в Путине решительного лидера
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин — решительный лидер, ставящий интересы народа превыше всего. Об этом заявил сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал, передает ТАСС.

«Я вижу в нем [президенте Путине] решительного лидера, человека, который ставит интересы своей страны и народа на первое место», — сказал он.

Также Билал заявил, что лидерство, которое демонстрирует Путин, необходимо для достижения устойчивого мира на Украине. При этом он выразил надежду, что все трудности, с которыми сталкиваются страны региона, будут преодолены.

Ранее сын президента Турции поддержал возвращение России на Олимпийские игры. Он отметил, что отстранение спортсменов от соревнований по политическим причинам нелогично, так как они не имеют никакого отношения к политике.

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