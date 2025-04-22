Сын Эрдогана признался в любви к России

Сын Эрдогана Билал заявил, что ему нравится Россия и ее разнообразная природа

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал признался в любви к России. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что ему нравится Россия, ее разнообразная природа, культура и кухня. «Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — отметил он.

Билал Эрдоган также высказался о разнообразной кухне. По его словам, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции также вошли в русскую кухню.

Ранее сын президента Турции поддержал возвращение России на Олимпийские игры. Он отметил, что отстранение спортсменов от соревнований по политическим причинам нелогично, так как они не имеют никакого отношения к политике.