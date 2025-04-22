Тигр выхватил ребенка у бабушки и растерзал его

В Индии тигр утащил ребенка в кусты на глазах его семьи и растерзал его

В городе Джайпур, Индия, тигр напал на ребенка, шедшего с семьей из храма, и растерзал его. Об этом сообщает NDTV.

Семилетний Картик Суман посещал храм в национальном парке Рантхамбор с отцом и бабушкой. Они осмотрели достопримечательности, сделали несколько фотографий и отправились домой.

По словам бабушки, на обратном пути она держала Сумана за руку. Неожиданно на дорогу выскочил тигр. Он вцепился клыками в шею мальчика, выхватил его у бабушки и утащил в кусты. Все это произошло на глазах отца.

Позднее сотрудники Департамента лесного хозяйства нашли останки Сумана и передали их семье. После этой трагедии они решили усилить защиту дороги, ведущей к храму.

Напавший на ребенка тигр пока не идентифицирован. Предполагается, что Сумана растерзала тигрица.

Ранее сообщалось, что в Индии собиравший цветы пенсионер стал жертвой тигра. Этот случай вызвал панику среди местных жителей, которые сильно зависят от сбора цветов и трав в лесу.