Тигр выхватил ребенка у бабушки и растерзал его

В городе Джайпур, Индия, тигр напал на ребенка, шедшего с семьей из храма, и растерзал его. Об этом сообщает NDTV.
Семилетний Картик Суман посещал храм в национальном парке Рантхамбор с отцом и бабушкой. Они осмотрели достопримечательности, сделали несколько фотографий и отправились домой.
По словам бабушки, на обратном пути она держала Сумана за руку. Неожиданно на дорогу выскочил тигр. Он вцепился клыками в шею мальчика, выхватил его у бабушки и утащил в кусты. Все это произошло на глазах отца.
Позднее сотрудники Департамента лесного хозяйства нашли останки Сумана и передали их семье. После этой трагедии они решили усилить защиту дороги, ведущей к храму.
Напавший на ребенка тигр пока не идентифицирован. Предполагается, что Сумана растерзала тигрица.
Ранее сообщалось, что в Индии собиравший цветы пенсионер стал жертвой тигра. Этот случай вызвал панику среди местных жителей, которые сильно зависят от сбора цветов и трав в лесу.