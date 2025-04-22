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13:07, 22 апреля 2025Экономика

Участникам СВО захотели предоставить специальные гарантии по займам

«Известия»: Участникам СВО будут давать гарантии на получение бизнес-кредитов
Кирилл Луцюк
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участникам специальной военной операции (СВО) будут предоставлять гарантийное обеспечение, которое позволит им получать кредиты на открытие или развитие бизнеса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Корпорацию МСП.

По ее данным, в рамках банковских ссуд в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия в объеме до 90 процентов для начинающих бизнесменов и до 75 процентов — для всех остальных.

«Для займов государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) до 5 миллионов рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25 процентов при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения», — уточнили в Корпорации.

Около года назад Государственная дума приняла законопроект о списании начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским займам для участников СВО. Банкам возместят 50 процентов недополученных доходов. Для этого потребуется выделить из бюджета почти шесть миллиардов рублей.

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