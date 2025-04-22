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17:49, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик попал в шоу «Вечерний Ургант» с помощью шутки про баню

Комик Романов рассказал, что попал на «Вечерний Ургант» благодаря шутке про баню
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @romahadima / YouTube

Стендап-комик и бывший сотрудник шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, рассказал о том, как попал в передачу. Историей он поделился в своем Telegram-канале.

Как отметил Романов, в 2019 году он покинул ТНТ, потому что хотел попасть на работу в шоу «Вечерний Ургант». После этого он пришел на передачу в качестве гостя и пригласил ведущего к себе в частный дом с баней. Узнав, что у Урганта нет бани, Романов в шутку сказал: «Пусть наш дом будет вашей баней».

Как заверил комик, эти слова были импровизацией. Он также назвал шутку про дом и баню самой смешной в своей телевизионной карьере.

Ранее стало известно, что Романов сыграл свадьбу в Европе. В своей свадебной речи он отметил, что они с женой и детьми живут на райском острове в Атлантическом океане.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Участвовал в проектах Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» на ТНТ, «Вечерний Ургант» на Первом канале. В марте 2022 года комик покинул Россию. В феврале 2024 года Романов объявил о завершении карьеры в юморе.

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